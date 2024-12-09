На 10 грудня заплановано тимчасові відключення електроенергії для побутових споживачів та підприємств. Такі заходи є наслідком пошкодження енергооб’єктів під час масованого обстрілу 28 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Графік для побутових споживачів виглядатиме так:

07:00 – 08:00 — планується відключення однієї черги;

08:00 – 19:00 — діятимуть дві черги відключень;

19:00 – 22:00 — знову одна черга відключень.

Для бізнесу та промислових підприємств запроваджено обмеження споживання електроенергії з 07:00 до 22:00.

Відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах тривають, фахівці продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів.

Зазначається, що графіки можуть змінюватися впродовж дня залежно від ситуації. Для отримання актуальної інформації жителям радять стежити за повідомленнями на офіційних сайтах та сторінках місцевих обленерго у соцмережах.