Завтра, 7 грудня, на території України діятимуть тимчасові обмеження в електропостачанні. Графіки визначають час та обсяг відключень для побутових споживачів, промислових підприємств і бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Згідно з інформацією, наданою енергетиками:

Для населення відключення заплановані з 09:00 до 20:00 і триватимуть одну чергу.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 21:00.

“Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада”, – йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що фахівці активно працюють над відновленням пошкодженого ворогом обладнання, аби стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

Крім того, у відомстві нагадали, що графіки можуть змінюватися протягом дня залежно від поточного стану мережі.

Обмеження електропостачання впроваджено тимчасово через наслідки ворожих обстрілів, які пошкодили критичну інфраструктуру, однак зусилля щодо усунення наслідків тривають безперервно.