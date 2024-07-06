Завтра, 7 липня, з 07:00 до 15:00 заходи обмеження споживання діяти не будуть З 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не буде обмежуватися.

Додамо, що сьогодні, погодинні відключення електроенергії за вказівкою Укренерго не застосовувались по всій Україні до 17:00.

Раніше радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко заявив, що графіки відключення електроенергії можуть пом’якшити після 20 липня.

До того голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький пояснював, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів. Це – наслідки нових російських обстрілів, зростання споживання електроенергії через спеку, зменшення можливостей для імпорту електроенергії з Європи та виведення у ремонт досить великої кількості електростанцій.