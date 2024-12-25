Компанія "Укренерго" оприлюднила інформацію щодо стану енергосистеми після чергової масованої ракетно-дронової атаки, яка стала вже тринадцятою від початку року. Через пошкодження енергетичної інфраструктури були запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

“Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки – вимушено запроваджені заходи обмеження”, – йдеться у повідомленні.

За словами представників компанії, на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

“Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання”, – наголосили в Укренерго.

У компанії також попередили, що дефіцит потужності в енергосистемі залишається значним, і закликали українців продовжувати економити електроенергію.

“Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів, коли світло з’являється за графіком”, – заявили у компанії.

Сьогодні у всіх регіонах України діятимуть погодинні відключення електроенергії. З графіками можна ознайомитися на офіційних ресурсах обленерго. Укренерго зазначило, що ощадливе споживання електроенергії є ключовим фактором для стабільності роботи енергосистеми, особливо в умовах постійних атак.