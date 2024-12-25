Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
“Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки – вимушено запроваджені заходи обмеження”, – йдеться у повідомленні.
За словами представників компанії, на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.
“Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання”, – наголосили в Укренерго.
У компанії також попередили, що дефіцит потужності в енергосистемі залишається значним, і закликали українців продовжувати економити електроенергію.
“Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів, коли світло з’являється за графіком”, – заявили у компанії.
Сьогодні у всіх регіонах України діятимуть погодинні відключення електроенергії. З графіками можна ознайомитися на офіційних ресурсах обленерго. Укренерго зазначило, що ощадливе споживання електроенергії є ключовим фактором для стабільності роботи енергосистеми, особливо в умовах постійних атак.