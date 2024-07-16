На одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання, — енергетики збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

“О 10:00 “Укренерго” віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях”, — додали у пресслужбі.

Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.