Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
“Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.
“О 10:00 “Укренерго” віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях”, — додали у пресслужбі.
Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.
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