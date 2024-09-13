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«Укренерго» призначило очільника правління замість звільненого Кудрицького

Олексія Брехта призначено виконувачем обов’язків голови правління «Укренерго», на цій посаді він замінив Володимира Кудрицького, якого нещодавно звільнили. Раніше Брехт обіймав посаду заступника.

П’ятниця, 13 вересня 2024, 12:39

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Брехт має 23-річний досвід роботи в «Укренерго», а протягом останніх двох років був членом правління, відповідаючи за експлуатацію, відновлення та розвиток мереж системи передачі.

У своєму першому коментарі новий керівник зазначив, що основний пріоритет компанії зараз – це підготовка до опалювального сезону та ремонт пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури.

У компанії також підкреслили, що продовжуватимуть працювати над залученням міжнародної допомоги для відновлення високовольтних мереж і зміцнюватимуть інтеграцію в європейський енергетичний простір.

Крім того, компанія заявила про своє прагнення дотримуватися принципів корпоративного управління, затверджених ОЕСР, очікуючи на прозоре обрання нової незалежної Наглядової ради та призначення нового голови правління.

Теги: Володимир Кудрицький, Олекмій Брехт, Укренерго

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