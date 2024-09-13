«Укренерго» призначило очільника правління замість звільненого Кудрицького

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
Брехт має 23-річний досвід роботи в «Укренерго», а протягом останніх двох років був членом правління, відповідаючи за експлуатацію, відновлення та розвиток мереж системи передачі.
У своєму першому коментарі новий керівник зазначив, що основний пріоритет компанії зараз – це підготовка до опалювального сезону та ремонт пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури.
У компанії також підкреслили, що продовжуватимуть працювати над залученням міжнародної допомоги для відновлення високовольтних мереж і зміцнюватимуть інтеграцію в європейський енергетичний простір.
Крім того, компанія заявила про своє прагнення дотримуватися принципів корпоративного управління, затверджених ОЕСР, очікуючи на прозоре обрання нової незалежної Наглядової ради та призначення нового голови правління.
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