Про це повідомила пресслужба компанії.

“Процедуру скасування згідно з законодавством вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють”, – повідомили в Укренерго.

У компанії зазначили, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, сервісні служби почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

“Мета цієї закупівлі була – забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів. Задля уникнення маніпуляцій тендер буде скасовано”, – наголосили у компанії.

Укренерго ремонтуватиме наявні системи кондиціонування.

“Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення”, – зазначили енергетики.

Компанія також обіцяє переглянути всі актуальні закупівлі на предмет охолоджувальних пристроїв.