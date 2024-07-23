"Укренерго" скасувало одну чергу відключень світла в десяти областях

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Завдяки активізації роботи СЕС, до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях”, йдеться в повідомленні.

Водночас з 14:00 до 24:00 будуть діяти три черги відключень, що означає, що у половини українців в цей час не буде світла.

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