Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
“Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується”, – йдеться у повідомленні.
Енергетики наголошують, що у разі змін у ситуації буде надано додаткову інформацію. Громадян закликають використовувати електроенергію економно.
Зокрема, рекомендується уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів у період із 8:00 до 22:00.
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