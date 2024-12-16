У вівторок, 17 грудня, графіки відключення електроенергії застосовані не будуть.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

“Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується”, – йдеться у повідомленні.

Енергетики наголошують, що у разі змін у ситуації буде надано додаткову інформацію. Громадян закликають використовувати електроенергію економно.

Зокрема, рекомендується уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів у період із 8:00 до 22:00.