Про це повідомили в “Укренерго”.
“Аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 17 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. За прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.
“Через зростання споживання під час спеки чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги”, — повідомили в “Укренерго”.
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