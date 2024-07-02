Протягом доби, 2 липня, в Україні застосовуватимуться 3 черги графіків погодинних відключень. З 10:00 до 13:00 обсяг обмежень зменшено.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Протягом доби:

до 10:00 діяли 3 черги графіків погодинних відключень;

з 10:00 до 13:00 — обсяг обмежень було зменшено до 2 черг графіків;

з 13:00 до кінця доби — знову діятимуть 3 черги.

Обмеження застосовуються через зростання спеки. Вдень, в середньому, очікується до +32.

Також сьогодні у вечірні години планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн. Експорт не відбувається та не передбачається.