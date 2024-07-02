Про це повідомили в “Укренерго”.
Протягом доби:
- до 10:00 діяли 3 черги графіків погодинних відключень;
- з 10:00 до 13:00 — обсяг обмежень було зменшено до 2 черг графіків;
- з 13:00 до кінця доби — знову діятимуть 3 черги.
Обмеження застосовуються через зростання спеки. Вдень, в середньому, очікується до +32.
Також сьогодні у вечірні години планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн. Експорт не відбувається та не передбачається.
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