Сьогодні, 28 листопада, до кінця дня для побутових споживачів одночасно діятимуть три черги відключень електроенергії.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зазначається, що посилення обмежень електропостачання зумовлене пошкодженням енергетичної інфраструктури під час масованої ракетно-дронової атаки.

В “Укренерго” повідомили, що енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

Час і обсяги відключень можуть змінюватися протягом дня. Оновлену інформацію про графіки для кожного регіону слід перевіряти на сайті або офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.