Про це повідомили в “Укренерго”.
Зазначається, що посилення обмежень електропостачання зумовлене пошкодженням енергетичної інфраструктури під час масованої ракетно-дронової атаки.
В “Укренерго” повідомили, що енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання.
Час і обсяги відключень можуть змінюватися протягом дня. Оновлену інформацію про графіки для кожного регіону слід перевіряти на сайті або офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.
“Укренерго” визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго”, — йдеться у повідомленні.
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