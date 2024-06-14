Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.
“Сьогодні, 14 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 22:00”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причиною зміни тривалості відключень є зростання споживання на сході та знижена генерація СЕС на заході країни.
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