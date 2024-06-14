У п'ятницю, 14 червня, графіки погодинних відключень застосовуватимуться із 14:00 по всій території України.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Сьогодні, 14 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 22:00”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною зміни тривалості відключень є зростання споживання на сході та знижена генерація СЕС на заході країни.