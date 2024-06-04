Споживання енергії зросло на тлі масштабних пошкоджень ТЕС та ГЕС. Через це в енергосистемі зріс дефіцит. У вівторок він спостерігатиметься протягом доби, тому в регіонах можливі відключення світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“Сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Причини – зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи”, — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що ліміти споживання електроенергії діють у всіх регіонах України протягом доби. При їх перевищенні обленерго використовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

У повідомленні вказано, що сьогодні протягом доби Україна імпортуватиме електроенергію з Румунії, Польщі, Угорщини та Молдови.

Нагадаємо, увечері 3 червня в Укренерго попереджали, що сьогодні дефіцит в енергосистемі буде більшим.