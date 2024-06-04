Про це повідомила пресслужба Укренерго.
“Сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Причини – зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи”, — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що ліміти споживання електроенергії діють у всіх регіонах України протягом доби. При їх перевищенні обленерго використовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.
У повідомленні вказано, що сьогодні протягом доби Україна імпортуватиме електроенергію з Румунії, Польщі, Угорщини та Молдови.
Нагадаємо, увечері 3 червня в Укренерго попереджали, що сьогодні дефіцит в енергосистемі буде більшим.
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