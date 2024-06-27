Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
В енергокомпанії нагадали, що в енергосистемі зберігається складна ситуація і графіки обмеження споживання діють протягом всієї доби.
Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.
Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.
Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.
- Відключення світла зменшаться до 4-6 годин на добу до кінця серпня, — директор Центру дослідження енергетики
- Україні бракує ППО для захисту відремонтованих енергооб’єктів, — ДТЕК
- У найближчі 6-8 тижнів ситуація зі світлом буде складною, — гендиректор Yasno