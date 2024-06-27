У четвер 27 червня з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень світла буде більшим.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

В енергокомпанії нагадали, що в енергосистемі зберігається складна ситуація і графіки обмеження споживання діють протягом всієї доби.

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.

Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.