Згідно з інформацією від "Укренерго", у неділю, 29 вересня, обмежень споживання електроенергії не передбачено.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

“Завтра, у неділю, заходи обмеження споживання не плануються”, — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 16:00.

Раніше колишній голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький казав про те, що взимку під час холодів відключення електроенергії неминучі, навіть якщо всі плани з ремонту об’єктів генерації будуть виконані.

Нагадаємо, за висновком експертів, опитаних Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, зима в Україні буде складною. Ймовірні відключення електроенергії можуть тривати від 4 до 18 годин на добу.

Станом на червень 73% теплових електростанцій країни було виведено з ладу. Якщо взимку 2022-2023 років атаки здебільшого спрямовували на об’єкти електропередачі, то з березня 2024 року основною мішенню стали об’єкти генерації.