Через перевищення лімітів споживання аварійні відключення для промислових та побутових споживачів застосовуються для Волинської, Житомирської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Харківської областей та Києва.

Також зазначається, перерви в електропостачанні можливі і для об’єктів критичної інфраструктури.