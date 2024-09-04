Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Телеграмі.

“Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень. Живлення критичної інфраструктури не обмежується”, – йдеться у повідомленні.

Укренерго нагадує, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Як повідомлялося, через зниження потужності на деяких енергообʼєктах у середу, 4 вересня, змінені обсяги застосування обмежень споживання електроенергії.

  • У Києві та кількох областях застосовувалися екстрені відключення світла
  • Керівника Укренерго Кудрицького звільнено, — нардеп Железняк
  • В “Укренерго” радять українцям звикати до ощадливого енергоспоживання, це знадобиться восени та взимку