Упродовж доби 5 вересня в Україні застосовуватиметься одна черга у графіках погодинних відключень.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Телеграмі.

“Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень. Живлення критичної інфраструктури не обмежується”, – йдеться у повідомленні.

Укренерго нагадує, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Як повідомлялося, через зниження потужності на деяких енергообʼєктах у середу, 4 вересня, змінені обсяги застосування обмежень споживання електроенергії.