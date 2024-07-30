30 липня стало першим днем у місяці, коли відключень електроенергії немає. За умов відсутності масованих атак, упродовж серпня-жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження діятимуть лише у вечірні години.

Про це повідомила компанія «Укренерго».

Там пояснили причину покращення ситуації — у системі побільшало енергії завдяки виходу з ремонту двох блоків на атомних станціях, а споживання знизилося через похолодання.

Найкраща ситуація в енергосистемі нині у денні години — з 11:00 до 15:00. Це час, коли на додачу до інших потужностей ефективно працюють сонячні електростанції. Тоді як ранкові та вечірні години доби потребують більших потужностей для покриття споживання в країні.

«Тож ощадливе споживання в ці години доби дозволить збалансувати енергосистему та обійтися без запровадження графіків», — наголосили в «Укренерго».

У компанії споживачів, за можливості, закликали перенести користування потужними електроприладами — прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими приладами на період з 11:00 до 15:00 години щодня. У вказані години ранковий пік споживання вже позаду, а вечірній — ще не настав.

«Укренерго» зауважило, що ці рекомендації актуальні саме зараз, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися. Це залежить від наслідків подальших російських атак, а також від погодних умов, які впливають на рівень споживання.

Енергокомпанія запевнила, що відновлення пошкоджених енергооб’єктів триває, ремонтні бригади посилено готують електростанції до зими.

«Від ощадливого та раціонального використання електроенергії вже зараз — залежить те, як ми пройдемо наступний опалювальний період», — наголосили там.