Про це йдеться у повідомленні “Укренерго”.
“Увага! 15 вересня відключення не прогнозуються. Заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. Користуватись потужними електроприладами можна протягом всієї доби”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації спрогнозував, скільки годин українці матимуть світло в осінньо-зимовий період. Так, за оптимістичним сценарієм, українці отримуватимуть електроенергію протягом 12 годин на добу у цей період року. Згідно з песимістичним прогнозом, світло може бути відсутнє до 20 годин на день.
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