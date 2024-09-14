"Укренерго" не вводитиме графіки на неділю, 15 вересня. Також компанія повідомила, що електроприладами можна користуватися у будь-які години впродовж доби.

Про це йдеться у повідомленні “Укренерго”.

“Увага! 15 вересня відключення не прогнозуються. Заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. Користуватись потужними електроприладами можна протягом всієї доби”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації спрогнозував, скільки годин українці матимуть світло в осінньо-зимовий період. Так, за оптимістичним сценарієм, українці отримуватимуть електроенергію протягом 12 годин на добу у цей період року. Згідно з песимістичним прогнозом, світло може бути відсутнє до 20 годин на день.