лампочка

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зазначається, що тимчасові обмеження електропостачання буде застосовано у звʼязку з пошкодженням енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Обсяг обмежень та час застосування будуть такими:

  • 6:00 – 7:00 — одна черга відключень;
  • 7:00 – 18:00 — дві черги відключень;
  • 18:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Графік відключень для конкретної адреси можна дізнатися на офіційних сторінках операторів розподілу в кожній області.

“Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком”, — додали в “Укренерго”.