Про це повідомили в “Укренерго”.
Зазначається, що тимчасові обмеження електропостачання буде застосовано у звʼязку з пошкодженням енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
Обсяг обмежень та час застосування будуть такими:
- 6:00 – 7:00 — одна черга відключень;
- 7:00 – 18:00 — дві черги відключень;
- 18:00 – 22:00 — одна черга відключень.
Графік відключень для конкретної адреси можна дізнатися на офіційних сторінках операторів розподілу в кожній області.
“Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком”, — додали в “Укренерго”.
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