У п'ятницю, 22 листопада, в Україні буде запроваджено відключення світла по чергах. Обсяг обмежень протягом доби може змінюватися.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зазначається, що тимчасові обмеження електропостачання буде застосовано у звʼязку з пошкодженням енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Обсяг обмежень та час застосування будуть такими:

6:00 – 7:00 — одна черга відключень;

7:00 – 18:00 — дві черги відключень;

18:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Графік відключень для конкретної адреси можна дізнатися на офіційних сторінках операторів розподілу в кожній області.