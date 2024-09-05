Про це НЕК “Укренерго” повідомляє у Фейсбуці.

“Завтра, 6 вересня, у всіх регіонах упродовж доби прогнозується застосування одної черги відключень. Живлення критичної інфраструктури не обмежується”, – ідеться у повідомленні.

Однак, в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та їх сторінках у соцмережах.

Як повідомлялося, до Запорізької атомної електростанції відновили лінію живлення, що була пошкоджена через російські обстріли 2 вересня.