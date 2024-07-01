Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі УП.

“У серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і має бути трішки полегше”, — заявив він.

Зокрема, зараз на відключення світла впливають регулярні обстріли, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії.

“Ну, і продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема – атомних”, — зазначив Володимир Кудрицький.