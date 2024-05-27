У спекотні місяці обмеження електроенергії по регіонах України можуть бути жорсткішими.

Про це йдеться в повідомленні “Укренерго”.

У компанії розповіли, що сильна спека негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз.

“А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори”, – зазначили в “Укренерго”.

Також в компанії заявили, що на вівторок, 28 травня, відключень електроенергії не прогнозують. В “Укренерго” додали, що при зміні ситуації в енергосистемі “про застосування заходів обмеження споживання” повідомлятимуть додатково.