Про це йдеться в повідомленні “Укренерго”.
У компанії розповіли, що сильна спека негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз.
“А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори”, – зазначили в “Укренерго”.
Також в компанії заявили, що на вівторок, 28 травня, відключень електроенергії не прогнозують. В “Укренерго” додали, що при зміні ситуації в енергосистемі “про застосування заходів обмеження споживання” повідомлятимуть додатково.
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