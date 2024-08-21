Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Телеграмі.

“Сьогодні, 21 серпня, з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, попередньо 21 серпня планувалося застосовувати графіки погодинних відключень із 16:00.

Також за словами голови правління Укренерго Володимира Кудрицького, вже наступного тижня в Україні, ймовірно, вдасться уникнути відключень у разі відсутності форс-мажорів.