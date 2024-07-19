У суботу 20 липня графіки відключення світла будуть застосовувати не повну добу: з 00:00 до 02:00 та з 05:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“20 липня з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть”, — йдеться у повідомленні.

Так, з 13:00 до 24:00 діятимуть лише дві черги відключень. В інші години доби буде застосована всього одна черга відключень, що менше, ніж у п’ятницю.