Про це інформує Укренерго.
Завтра, 26 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються.
При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково
“Користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 23:00”, – пишуть в Укренерго.
Раніше стало відомо, що з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії в години профіциту, тобто вдень і за умови активної роботи сонячних електростанцій.
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