26 серпня енергетики не планують застосовувати стабілізаційні відключення електроенергії для споживачів.

Про це інформує Укренерго.

Завтра, 26 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються.

При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково

“Користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 23:00”, – пишуть в Укренерго.

Раніше стало відомо, що з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії в години профіциту, тобто вдень і за умови активної роботи сонячних електростанцій.