У вівторок, 6 серпня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“6 серпня заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликали користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Як повідомлялося, у понеділок, 5 серпня, відключення електроенергії також не передбачалися.