Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.
“6 серпня заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго закликали користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
Як повідомлялося, у понеділок, 5 серпня, відключення електроенергії також не передбачалися.
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