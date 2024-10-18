Про це повідомила НЕК “Укренерго”.

“Вчора, 17 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% вищим, ніж попереднього робочого дня – у середу, 16 жовтня. Причина зростання споживання – подальше зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема – у вечірні години.”, – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила на тому, що українська енергосистема продовжує відновлюватися після дев’яти масштабних атак з боку Росії, і на енергетичних об’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Повідомляється, що в періоди максимального споживання потужність залишається обмеженою, тому рекомендується використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00, коли сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.