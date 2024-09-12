Про це повідомляє ДТЕК.
Зокрема, стабілізаційні відключення вводять у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
“За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, очільника Черкаської ОВА поінформував, що на Черкащині теж будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії з 13:00 до 23:00.
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