Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.
Йдеться, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Не обмежується енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, зазначили в “Укренерго”.
Причина обмежень, як пояснюється, полягає у збільшенні споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій бракує через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених РФ по українській енергосистемі з 22 березня, розповіли в компанії.
“Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах”, – вказується у повідомленні.
- “Ситуація в енергосистемі надзвичайно складна”. З 16:00 знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень, — ДТЕК
- Сьогодні ввечері плануються відключення світла, — Yasno
- Україна отримала понад 600 тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання після російських атак