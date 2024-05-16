В "Укренерго" повідомили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) у п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів діятимуть по всій країні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Йдеться, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Не обмежується енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, зазначили в “Укренерго”.

Причина обмежень, як пояснюється, полягає у збільшенні споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій бракує через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених РФ по українській енергосистемі з 22 березня, розповіли в компанії.

“Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах”, – вказується у повідомленні.