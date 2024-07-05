Про це у п’ятницю, 5 липня, повідомили в “Укренерго”.

Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області, пояснили енергетики.

“Такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни”, — зазначили в”Укренерго”.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

9 липня: Дніпропетровська область;

10 липня: м. Київ;

11 липня: Київська, Хмельницька області;

12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Вимірювання не будуть застосовувати для тимчасово окупованих територій.

Як пояснили енергетики, завдяки таким вимірам Диспетчерський центр “Укренерго” зможе побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств. Зазначається, що аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Крім того, енергетики зможуть отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак. Тобто, це дасть змогу більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу і прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону.

У випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів перенесуть до стабілізації ситуації.