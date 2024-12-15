З початком нового тижня Укренерго запроваджує уніфіковані графіки для всієї країни. Вони будуть виглядати та діяти однаково в усіх українських містах.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що з новими графіками українці матимуть більше часу зі світлом.

“Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою. По всій країні кожну групу поділили на дві підгрупи. Тож, коли вимикати всю групу не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи й більш точно розподілити навантаження на енергосистему”, — пояснили в ДТЕК.

Разом з тим, у компанії наголосили: у разі аварії або якщо росіяни знову пошкодять лінії передач, графіки для цього регіону будуть змінені.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, для побутових споживачів в Україні застосовуватимуть одну чергу відключень з 08:00 до 14:00, з 14:00 до 17:00 – дві черги, а з 17:00 до 22:00 – одну черга вимкнень.