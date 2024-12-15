Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Зазначається, що з новими графіками українці матимуть більше часу зі світлом.
“Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою. По всій країні кожну групу поділили на дві підгрупи. Тож, коли вимикати всю групу не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи й більш точно розподілити навантаження на енергосистему”, — пояснили в ДТЕК.
Разом з тим, у компанії наголосили: у разі аварії або якщо росіяни знову пошкодять лінії передач, графіки для цього регіону будуть змінені.
Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, для побутових споживачів в Україні застосовуватимуть одну чергу відключень з 08:00 до 14:00, з 14:00 до 17:00 – дві черги, а з 17:00 до 22:00 – одну черга вимкнень.
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