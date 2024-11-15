Такий крок, за словами представників компанії, може допомогти уникнути вимушених обмежень потужності в умовах значного навантаження на енергосистему.

“Українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності”, – йдеться у повідомленні.

Компанія також повідомила, що споживання електроенергії в Україні залишається високим. Так, станом на ранок 15 листопада, рівень споживання був лише на 1,6% нижчим, ніж напередодні, тоді як добовий максимум 14 листопада перевищив показники попереднього дня на 3,3%.

Окрім цього, в “Укренерго” наголосили на важливості раціонального споживання електроенергії. Громадян і бізнес просять не використовувати одночасно кілька потужних приладів у години пікового навантаження, зокрема з 7:00 до 22:00.

Ці заходи спрямовані на стабілізацію енергосистеми країни, яка досі оговтується від наслідків численних атак на критичну інфраструктуру.