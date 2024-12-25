Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

“Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго”, – йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що ворог вкотре завдав ударів по енергетичній інфраструктурі.

“Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження”, – заявив він.

Енергетики наразі працюють над аналізом пошкоджень, але ситуація залишається складною. Обмеження споживання спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми та забезпечення її стійкості.