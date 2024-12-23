Сьогодні, 23 січня, Укренерго запроваджує аварійні графіки відключення світла у Києві, Київській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі”, – йдеться у повідомленні.

Енергетики цілодобово ліквідовують наслідки пошкоджень, завданих обстрілами, та працюють над відновленням електропостачання. Фахівці компанії підкреслюють, що ці заходи є тимчасовими та спрямовані на стабілізацію енергосистеми.

У компанії також нагадали, що у разі змін або оновлення інформації повідомлення оперативно з’являтимуться в офіційному телеграм-каналі «Укренерго». Українців закликають підписуватися на канал і ділитися новинами з близькими, щоб завжди бути в курсі актуальних подій.