Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
“Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі”, – йдеться у повідомленні.
Енергетики цілодобово ліквідовують наслідки пошкоджень, завданих обстрілами, та працюють над відновленням електропостачання. Фахівці компанії підкреслюють, що ці заходи є тимчасовими та спрямовані на стабілізацію енергосистеми.
У компанії також нагадали, що у разі змін або оновлення інформації повідомлення оперативно з’являтимуться в офіційному телеграм-каналі «Укренерго». Українців закликають підписуватися на канал і ділитися новинами з близькими, щоб завжди бути в курсі актуальних подій.
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