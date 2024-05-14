Про це Укренерго повідомляє у Фейсбуці.

“Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України”, – йдеться у повідомленні.

Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

Відомо, що з 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об’єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.