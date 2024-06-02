Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.

Як ми повідомляли раніше, у неділю 2 травня в Києві, Київській області, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях були уведені екстрені відключення світла, проте незабаром їх відмінили.