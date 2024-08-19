Наразі завершуються роботи з будівництва першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об'єкті.

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

Також зазначено, що на 22 об’єктах будівництво захисних споруд завершує Держагентство з відновлення та розвитку інфраструктури.

За інформацією компанії, залізобетонні конструкції захищають високовольтні мережі від прямих ударів дронів “шахедів”, які становлять найбільшу загрозу, та від уламків ракет.

Захисні споруди вже зведені на більшості підстанцій. Без них пошкодження від ударів дронів по об’єктах системи передачі електроенергії були б у 5-6 разів серйознішими.

Фінансування проєкту повністю забезпечили міжнародні фінансові організації, жодних коштів з українського бюджету на будівництво не було витрачено.