Про це повідомили в “Укренерго”.
“З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги”, — йдеться у повідомленні компанії.
Зазначається, що аварійні відключення на Харківщині – скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень.
У ДТЕК зазначають, що у Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби.
Особливий дефіцит прогнозується з 00:00 до 02:00, а також з 16:00 до 24:00.
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