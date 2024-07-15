Про це повідомили в “Укренерго”.

“З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги”, — йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що аварійні відключення на Харківщині – скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень.

У ДТЕК зазначають, що у Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби.

Особливий дефіцит прогнозується з 00:00 до 02:00, а також з 16:00 до 24:00.