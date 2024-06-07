Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

“Завтра, 8 червня, усі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00”, — йдеться у заяві.