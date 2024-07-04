Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

У повідомленні вказано, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги.

Зазначається, живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Водночас у ДТЕК повідомили, у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях світло можуть відключати у “сірій” зоні.