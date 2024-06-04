Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.

При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень.

4 червня у Києві та низці областей через перевищення доведених до обленерго лімітів споживання електроенергії застосовуються аварійні відключення. На Київщині та Донеччині екстрені відключення скасовані.