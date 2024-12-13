Зранку 13 грудня російські окупаційні війська вкотре завдали масштабних ударів по енергетичних об’єктах України. Через це в низці регіонів посилилися обмеження на постачання електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження”, – зазначив Галущенко.

Укренерго також повідомило про збільшення обсягів обмеження споживання електроенергії через нову хвилю обстрілів.

“Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений”, – наголосили в компанії.

Зазначається, що з актуальним графіком відключень можна ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках обленерго.