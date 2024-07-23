Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Сьогодні до 14:00 в усіх регіонах буде діяти одна черга відключень“, — йдеться у повідомленні.

З 14:00 до 16:00 – 1 черга, 16:00-19:00 – 2 черги, 19:00-24:00 – 3 черги відключень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях

З 14:00 до 16:00 – 2 черги; 16:00-24:00 – 3 черги відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій областях