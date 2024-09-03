Про це “Укренерго” повідомило у Telegram.
Світло буде відключатися за таким графіком:
- з 6:00 до 12:00 — дві черги відключень;
- з 12:00 до 16:00 — одна черга;
- з 16:00 до 24:00 — знову дві черги.
З детальними графіками по кожному регіону можна ознайомитися на вебсайтах обленерго або на їхніх сторінках у соціальних мережах, зазначають в “Укренерго”.
- Керівника Укренерго Кудрицького звільнено — нардеп Железняк
- Кудрицький розповів про спроможності магістральної мережі України
- В “Укренерго” радять українцям звикати до ощадливого енергоспоживання, це знадобиться восени та взимку