У вівторок, 3 вересня, Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про зміни в розкладі та обсягах обмежень електропостачання.

Про це “Укренерго” повідомило у Telegram.

Світло буде відключатися за таким графіком:

з 6:00 до 12:00 — дві черги відключень;

з 12:00 до 16:00 — одна черга;

з 16:00 до 24:00 — знову дві черги.

З детальними графіками по кожному регіону можна ознайомитися на вебсайтах обленерго або на їхніх сторінках у соціальних мережах, зазначають в “Укренерго”.