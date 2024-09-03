Про це “Укренерго” повідомило у Telegram.

Світло буде відключатися за таким графіком:

  • з 6:00 до 12:00 — дві черги відключень;
  • з 12:00 до 16:00 — одна черга;
  • з 16:00 до 24:00 — знову дві черги.

З детальними графіками по кожному регіону можна ознайомитися на вебсайтах обленерго або на їхніх сторінках у соціальних мережах, зазначають в “Укренерго”.

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