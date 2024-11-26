Про це йдеться у повідомленні компанії.
Оновлений графік відключень:
- 8:00 – 19:00 – одна черга відключень для побутових споживачів (до 4 годин знеструмлення кожної групи за графіком).
- 7:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.
В “Укренерго” зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
“Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра обмеження будуть застосовуватись у період з 7 ранку до 8 вечора та діятиме одна черга відключень.
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