У компанії "Укренерго" повідомили про зміну графіків відключення світла на середу, 27 листопада.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Оновлений графік відключень:

8:00 – 19:00 – одна черга відключень для побутових споживачів (до 4 годин знеструмлення кожної групи за графіком).

– одна черга відключень для побутових споживачів (до 4 годин знеструмлення кожної групи за графіком). 7:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.

В “Укренерго” зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

“Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра обмеження будуть застосовуватись у період з 7 ранку до 8 вечора та діятиме одна черга відключень.