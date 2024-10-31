Група "Нафтогаз" успішно запустила нову свердловину, яка за добу видобуває 170 тисяч кубометрів газу. Досягти такого результату вдалося завдяки використанню технології одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ).

Про це повідомила пресслужба “Укргазвидобування”.

До впровадження новітньої технології обсяги видобутку на свердловині становили 70 тисяч кубометрів газу на добу. Перед запуском оновленої свердловини спеціалісти здійснили детальний аналіз геологічної моделі родовища, врахували всі потенційні ризики та встановили спеціалізоване обладнання для завершення робіт зі свердловиною.

“Така технологія дала змогу залучити до розробки поклад ще одного горизонту, а відтак збільшити видобуток газу на цій свердловині”, – зазначив тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора компанії Сергій Лагно.

Від початку року “Укргазвидобування” активно використовує технологію ОРЕ на своїх об’єктах, що дозволило збільшити обсяги видобутку. Очікується, що до кінця року додатковий видобуток газу завдяки впровадженню технології ОРЕ становитиме понад 50 мільйонів кубометрів.