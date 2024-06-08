Укргідроенерго замовило захист від дронів і відновлення гідроелектростанцій після обстрілів на суму 10 млрд.

Про це пише Наші гроші.

Укргідроенерго уклало угоди на облаштування протидронового захисту та відновлення об’єктів різних ГЕС після ракетних ударів на загальну суму 10,39 млрд грн у період з 2022 по 2024 роки.

У більшості випадків договори укладалися без торгів, а підсумкові відомості ресурсів не оприлюднювалися.

За останній рік Укргідроенерго, під керівництвом Ігоря Сироти з 2011 року, зробило удвічі більше захисних замовлень, ніж Укренерго. Останнє уклало контракти на будівництво захисту над електропідстанціями на суму близько 5,4 млрд грн. П’ять підрядників Укргідроенерго отримали підряди на 8,74 млрд грн, що становить 84% від загальної суми:

ПП “Елітбуд-1” отримало найбільший підряд на будівництво захисту Дністровської ГАЕС вартістю 4,19 млрд грн.

Київське ТОВ “Гарант Енерго” отримало замовлень на 2,93 млрд грн.

Турецька компанія Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Altas”) отримала 868,65 млн грн.

Британській компанії “Medialed Ltd” через відкриті торги замовили комплектну розподільну установку КРУЕ 330 кВ для будівництва комплексної захисної споруди підземного типу Дніпровської ГЕС за 470,61 млн грн.

ТОВ “МВП “Енергорішення” отримало підряди на суму 276,38 млн грн.

Нагадаємо, що дві ГЕС виведено з експлуатації після російських обстрілів 8 травня 2024 року. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала пошкоджень.