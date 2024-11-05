Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.
«Укрнафта» в 2025 році планує розширення видобувних потужностей і впровадження інновацій у технології видобутку. За словами директора компанії Сергія Корецького, підприємство має намір пробурити до 30 нових свердловин, переважно з залученням підрядників.
Зокрема, передбачається виконання близько 120 капітальних ремонтів свердловин та 52 операцій з гідророзриву пласта, частина з яких також буде реалізована з допомогою зовнішніх партнерів.
“У 2025 році плануємо приріст по видобутку. Близько 30 нових свердловин. Переважна більшість з них – за допомогою сторонніх підрядників”, – зазначив Сергій Корецький.
Компанія планує масштабне оновлення обладнання для збільшення енергоефективності, включаючи модернізацію компресорних станцій і встановлення нового блочно-модульного обладнання.
Планується провести 3D-сейсмічні дослідження на площі близько 1250 квадратних кілометрів, а також здійснити обстеження трубопроводів загальною протяжністю до 2,5 тис. км, щоб запобігти можливим аваріям.
“Готуємося до проведення 3D-сейсмічних досліджень на близько 1250 квадратних кілометрів площ. В планах також промислово-геофізичні дослідження, проєктно-вишукувальні роботи”, – повідомив Корецький.
Окрім цього, «Укрнафта» працює над ремонтом і частковою модернізацією своєї монобрендової мережі АЗК. Протягом 2024 року планується оновити близько 100 станцій, додати магазини та кафе. У найближчі роки компанія зосередиться на побудові нових заправних комплексів та подальшому оновленні існуючих.
Корецький закликав партнерів слідкувати за новинами компанії на офіційних ресурсах і долучатися до торгів у Prozorro, щоб підтримувати розвиток енергетичної стійкості України.
- У Мін’юсті розкрили корупційну схему з хабарів за закриття виконавчих проваджень.
- Мінфін залучив майже 500 млрд грн до держбюджету за рахунок продажу облігацій.
- Нові можливості для підприємців: на порталі “Дія” запустили бета-тестування п’яти нових послуг.