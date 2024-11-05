Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

«Укрнафта» в 2025 році планує розширення видобувних потужностей і впровадження інновацій у технології видобутку. За словами директора компанії Сергія Корецького, підприємство має намір пробурити до 30 нових свердловин, переважно з залученням підрядників.

Зокрема, передбачається виконання близько 120 капітальних ремонтів свердловин та 52 операцій з гідророзриву пласта, частина з яких також буде реалізована з допомогою зовнішніх партнерів.

“У 2025 році плануємо приріст по видобутку. Близько 30 нових свердловин. Переважна більшість з них – за допомогою сторонніх підрядників”, – зазначив Сергій Корецький.

Компанія планує масштабне оновлення обладнання для збільшення енергоефективності, включаючи модернізацію компресорних станцій і встановлення нового блочно-модульного обладнання.

Планується провести 3D-сейсмічні дослідження на площі близько 1250 квадратних кілометрів, а також здійснити обстеження трубопроводів загальною протяжністю до 2,5 тис. км, щоб запобігти можливим аваріям.

“Готуємося до проведення 3D-сейсмічних досліджень на близько 1250 квадратних кілометрів площ. В планах також промислово-геофізичні дослідження, проєктно-вишукувальні роботи”, – повідомив Корецький.

Окрім цього, «Укрнафта» працює над ремонтом і частковою модернізацією своєї монобрендової мережі АЗК. Протягом 2024 року планується оновити близько 100 станцій, додати магазини та кафе. У найближчі роки компанія зосередиться на побудові нових заправних комплексів та подальшому оновленні існуючих.

Корецький закликав партнерів слідкувати за новинами компанії на офіційних ресурсах і долучатися до торгів у Prozorro, щоб підтримувати розвиток енергетичної стійкості України.